Giornata della Memoria | il messaggio di Gravina

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Gabriele, presidenteFIGC, ha voluto mandare unin occasioneGabriele, presidenteFIGC, ha voluto mandare unin occasione. Le sue dichiarazioni: «Ladeve essere anche il giornoresponsabilità soprattutto per il mondo del calcio che, con le sue diverse componenti e nelle sue molteplici dimensioni, è quotidianamente impegnato nell’esaltare i valori del rispetto,fratellanza e dell’inclusione. Scendiamo in campo per coltivare la ...