Giornata della memoria | al Maschio Angioino “l’olocausto spiegato ai ragazzi”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nell’ambito delle celebrazioni per la, la Commissione Cultura del Consiglio comunale, presieduta da Luigi Carbone, ha organizzato nella Sala dei Baroni del, l’evento “ai”. Allestita per l’occasione anche una mostra temporanea nella Sala Armeria. Presente, inoltre, con una pièce musicale l’orchestra composta dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale Foscolo Oberdan. Nel corso dell’iniziativa, lo scrittore Alfredo Pezone e l’artista Christophe Mourey hanno narrato con racconti e illustrazioni l’antisemitismo tra Roma e Napoli negli anni ’40. “In realtà dovremmo parlareshoah ogni giorno quotidianamente – ha detto Pezone ...

'Oggi è unaimportante non solo per ricordare il passato ma per trasmettere nel presente e nel futuro ... Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nel GiornoMemoria , che ha ...Per oltre 30 anni ha raccontato nelle scuole e durante incontri pubblici la sua esperienza degli orrori del nazifascismo

Accompagnata da alcuni ospiti d'eccezione, ci farà rivivere la triste tratta e il rastrellamento degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, con una tappa eccezionale al Memoriale della Shoah ...