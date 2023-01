Giornata della Memoria | 5 libri da leggere con i bambini | dalla bici di Gino Bartali alla “bugia che salvò il mondo” | le storie per raccontare la Shoah

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il 27 gennaio,per commemorare le vittime dell’ Olocausto fa ormai parte, fortunatamente, di quelle date che non si scordano. Proclamatorisoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del primo novembre 2005, da allora è uno di quegli appuntamenti di cui tutti sanno l’esistenza. A vivere questasono soprattutto gli studenti grazie al lavoro prezioso fatto nelle scuole dai docenti e dai testimoni dei campi di concentramento e sterminio. Abbiamo selezionato per voi dieciche possono essere proposti ai ragazzi per capire meglio cos’è accaduto in quegli anni del regime nazifascista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In occasione della giornata europea della protezione dei dati personali - celebrata annualmente il 28 gennaio - sono numerose le iniziative allo scopo di sensibilizzare e promuovere l'importanza ...

