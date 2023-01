Giorgia Meloni ristabilisce l’asse col ministro della Giustizia Nordio «No all’uso distorto delle intercettazioni»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’obiettivo è (anche) quello di non esporre il fianco a Berlusconi. Nessuna vera riforma in agenda sulle

E approdiamo finalmente a lei, a. Stare all'opposizione dà buoni frutti. E la futura premier, peraltro, è stata accorta. Critiche, ma non chissà quali sassate al governo Draghi, e ...Ne è convintae non solo lei. Anche gli esponenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega che si sono occupati più frequentemente di giustizia plaudono all'esito della votazione, che ...

Sondaggi, battuta d’arresto per Fdi e per il gradimento di Meloni. M5s avanza, stabile il Pd Il Fatto Quotidiano

Sondaggi politici, il partito di Meloni continua la discesa, si ferma sotto la soglia del 30% la Repubblica

Fratelli d’Italia rallenta la corsa, M5S sopra il 18%, Pd fermo | Sondaggi politici Corriere della Sera

Raddoppiare i flussi del gas verso l’Italia. Missione libica per il governo Meloni la Repubblica

Non è per niente vero, come invece ha scritto Repubblica, che Pinelli interloquisce col presidente della Repubblica e nessun altro.L'obiettivo attuale di Silvio Berlusconi è rilanciare la centralità di FI nel governo, che passa anche per l'affermazione alle Regionali.