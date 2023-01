Giorgia Meloni | “La vita da premier è un grande frullatore Cerco di mettercela tutta per stare con mia figlia”

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Essere presidente del Consiglio “è un po’ come essere dentro un”. Lo ha detto, che si è raccontata in un’intervista a Donna Moderna dedicata ai primi 100 giorni da capo del governo. “Palazzo Chigi è una macchina che lavora h24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Non ci si ferma mai. Enrico Mentana la definirebbe una ‘maratona’. È esattamente così: si è sempre in diretta, senza pause. Il rischio è quello di essere completamente assorbiti, essere risucchiati del tutto, senza lasciare spazio a se stessi e alla famiglia”, ha spiegato la, che ha detto di fare “il possibile” per accompagnare laGinevra a scuola “e per tornare a casa alla sera per metterla a dormire, come ho cercato di fare sempre”. “Per questodi ...