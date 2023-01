Gina Lollobrigida | parla il figlio Milko | “Piazzolla le ha fatto il lavaggio del cervello”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Dopo la versione di Andrea, arriva quella deldiSkofic, che in una lunga intervista Perizona Magazine.

Muove nuove e vecchie accuse il figlio dicontro Andrea ...Francisco Xavier Rigau , imprenditore spagnole, dice di essere il vero vedovo di. Ma a lui, dell'eredità dell'attrice, non andrà nulla. Nel testamento, infatti, si stabilisce che quel che resta del patrimonio della Lollo sia diviso in parti uguali tra il f iglio ...

Gina Lollobrigida, il cardiologo: "Rigau personaggio da operetta, quello che ha detto avrà delle conseguenze" TGCOM

Gina Lollobrigida, Mara Venier: “Sono stata denunciata dal Signore Spagnolo, come lo chiamo io…… Il Fatto Quotidiano

Gina Lollobrigida, l'ira del medico: "Ci saranno conseguenze..." Liberoquotidiano.it

Gina Lollobrigida, l'ira del "vedovo": "Non ho diritto alla legittima" Liberoquotidiano.it

Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Javier Rigau è intervenuto a Mattino Cinque per raccontare la sua versione sull’eredità di Gina Lollobrigida. “Io non ho nessun diritto - ha dichiarato l’ex… Leggi ...