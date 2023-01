Gigi Bici | indagini chiuse dopo la confessione di Barbara Pasetti | esclusa la premeditazione

La fisioterapista Barbara Pasetti ha confessato di aver ucciso Luigi Criscuolo, l'uomo noto come "" scomparso l'8 novembre del 2021 e ...I fatti si sono svolti 'in modo repentino e sostanzialmente occasionale , attraverso l'uso di un'arma che lo stesso Criscuolo, alias, 'aveva consegnato a Barbara Pasetti'. Leggi Anche Caso '...

Le indagini per l’omicidio di Luigi Criscuolo, da tutti conosciuto come “Gigi bici”, si sono definitivamente concluse.La Procura di Pavia ha chiuso le indagini per l’omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, detto Gigi Bici. Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne in carcere da oltre un anno e accusata di omicidio ...