(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ilse intende valutare la possibilità di mettere a disposizione incentivi per ladianti - missile per la popolazione. Lo scrive oggi il Nikkei. Si tratta di un'...

...seguirebbe la logica espressa nella nuova Strategia nazionale di sicurezza elaborata daldi ... Ilè particolarmente allarmato a causa dell'intensa attività missilistica della Corea del ...... segnerà un passo cruciale verso la normalizzazione della vita sociale ed economica ina ... Ilgiapponese sta inoltre valutando di rivedere le linee guida relative all'utilizzo delle ...

Giappone, governo vuole incentivare costruzione rifugi antimissile Agenzia askanews

Giappone, l’emittente “Nhk”: il governo declasserà il livello di gravità del Covid l’8 maggio Agenzia Nova

L’inflazione a Tokyo segna i massimi da 42 anni Agenzia Nova

Tokyo, il governo darà 1 milione di yen alle famiglie che la abbandonano WIRED Italia

Il Presidente Meloni incontra il Primo Ministro del Giappone Kishida Governo

Roma, 27 gen. (askanews) - Il governo giapponese intende valutare la possibilità di mettere a disposizione incentivi per la costruzione di rifugi anti-missile per la popolazione. Lo scrive oggi il ...In Giappone sono appena stati presentati dei nuovi distributori automatici dedicati alla vendita di carne di balena.