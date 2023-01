Gianmarco e Samu in crisi | paura di lasciare Amici | anticipazioni sui due ragazzi

Leggi su biccy

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nuovaper, da quando la sua prof ha dato un banco a Paky il ragazzo ha maturato l’idea di essere vicino all’eliminazione. Petrelli è anche convinto che il compito che gli ha assegnato Raimondo Todaro lo umilierà e lo porterà ad abbandonare la scuola. Per tutti questi motivi il ballerino ha voluto parlare con Alessandra Celentano. “Come sa sono stato male e per questo nella puntata scorsa non c’ero in studio. E volevo capire un po’ se lei avesse dei dubbi su di me e se fossi un punto interrogativo. Ho questa priorità che mi logora da giorni. Ho questi dubbi per delle insicurezze mie, peranche di non riuscire a sodisfare le richieste. Magari dentro di me ho delle sensazioni e forse dall’esterno le cose non stanno andando bene come penso o al contrario stanno andando peggio e io non me ne accorgo. Metto sempre dei ...