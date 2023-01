GF Vip | Sophie Codegoni ricoverata d’urgenza | resta in ospedale | le sue parole

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Si è presa un bello spavento, che la scorsa notte è statadopo essersi recata al pronto soccorso per dei forti dolori alla schiena. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è incinta della sua prima figlia dal compagno Alessandro Basciano, dunque tali dolori erano doppiamente allarmanti. Adesso, tuttavia,ha fatto sapere tramite Instagram che la situazione è sotto controllo e non c’è nulla di grave, anche se dovràrequalche giorno per ulteriori accertamenti. GF Vip 7,e la corsa in: come sta ora “Ragazze, eccomi. In queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qualche giorno all’e fare un ...

... party a Milano con amiciper i suoi 65 anni Flavio Briatore e quel rapporto speciale non ... la ricetta per vivere 100 anni di Olga Noel Winderling Edoardo edi Wessex, che "hanno preso il ...L'ex gieffina ricoverata per dei problemi al rene. Accanto a lei il compagno Alessandro ...

Gf Vip, Sophie Codegoni ricoverata in ospedale durante la gravidanza Isa e Chia

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni deve ricoverarsi: paura tra i ... ComingSoon.it

Sophie Codegoni in ospedale: "La bambina sta bene, io devo fare altri esami" Today.it

Gf Vip, denti sporchi di Nutella: gli scherzi di Alessandro Basciano alla compagna Sophie Codegoni ilmattino.it

"Non voglio che sei nudo sui social" Sophie Codegoni impedisce al ragazzo di farsi foto sexy (ma lei può) Today.it

Sophie Codegoni, incinta della sua prima figlia, è stata ricoverata in ospedale. E' bastata qualche ora di assenza dai social per mettere in allerta i fan e lei alla fine ha pubblicato una serie di vi ...Ore d’ansia per Sophie Codegoni. In questi giorni l’ex Vippona della sesta edizione del Grande Fratello Vip è ricoverata in ospedale per un malessere che l’ha colpita. Come raccontato dall’attuale Bon ...