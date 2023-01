Gf Vip | Oriana Marzoli poggia la testa tra le gambe di Luca Onestini | la scena piccante imbarazza anche lui

Al Grande Fratello, i telespettatori hanno assistito a un momento un po' strano traMarzoli e Luca Onestini . La concorrente di origine venezuelana, infatti, sempre vicina all'ex tronista, ad un certo punto ...al GF7 ha fatto notare a Daniele che lei non è solita piangere di fronte a tutti, perché non sente il bisogno di mostrarsi come una vittima. 'Sono stata male e lo sanno i miei amici' , ha ...

Lite furiosa tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF Vip: Ti taglieresti un piede per il gioco Fanpage.it

La decisione di Oriana Marzoli - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Gf Vip, Oriana e Daniele chiamati per il cambio batteria, ma Daniele spiazza tutti con questo gesto ilmattino.it

Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro VS Oriana Marzoli: “Basta te lo dico IO, urla, fai la sceneggiata, il piantino” | Video Mediaset SuperGuidaTV

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: quale futuro per i due VIP - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno accesso a Twitter ... Le parole di Nicole Murgia I concorrenti discutevano dell'imitazione di Oriana (effettuata da Nicole Murgia): “Mi hanno detto dentro ...Al Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito a un momento un po’ strano tra Oriana Marzoli e Luca Onestini. La concorrente di origine venezuelana, infatti, sempre ...