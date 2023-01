GF Vip | Nicole svela di sapere dei commenti di Twitter | Donnamaria la censura

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ieri sera i concorrenti del GF Vip si sono cimentati nel GF Game Night, si tratta del gioco in cui alcuni vipponi devono cimentarsi nell'imitazione di alcuni compagni d'avventura. A dare luogo ad un siparietto davvero esilarante è stataMurgia, la quale ha imitato Oriana Marzoli in maniera impeccabile. Nel corso dell'imitazione, però, la donna ha tirato in ballo anche Antonella Fiordelisi, cosa che non è stata affatto gradita dall'influencer. Dopo che quest'ultima ha mostrato tutto il suo disaccordo, però,ha commesso una gaffe. La donna si è confidata con alcuni compagni d'avventura dicendo dialcunidi, resosi conto della gravità delle sue affermazioni, ha subito provveduto a stopparla. La gaffe diMurgia al ...

I concorrenti del Grande Fratellohanno accesso a Twitter La domanda impazza sui social dopo la dichiarazione diMurgia. La gieffina, sorella dell'ex centrocampista della Lazio, era impegnata in una conversazione con ......Mazzocato e Giovanna Abate. E ancora stanno facendo i loro auguri altri volti come Alba Parietti ed Elisabetta Gregoraci, che ha avuto modo di conoscere Zelletta al Grande Fratello5. Si ...

Panico al Gf Vip, la frase di Nicole Murgia che alimenta i sospetti: i concorrenti guardano Twitter Corriere dello Sport

Gf Vip, Nicole Murgia tranquillizzata in confessionale per quella frase: telespettatori scrivono al Codacons leggo.it

Preparazione pre-radio per Nicole Murgia - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Gf Vip, Nicole Murgia e la pessima battuta sulle persone down: telespettatori scrivono al Codacons ilgazzettino.it

Antonino Spinalbese e Nicole Murgia sempre più vicini - Mediaset Infinity Grande Fratello

Ma il colpo di grazia è arrivato da parte di Daniele: “Tu venderesti l’anima per il GF Vip. Hai fatto tutte ste coppie del caz** per il programma televisivo di mer*a. Questo pensiero non me lo toglie ...Ieri sera Nicole Murgia si è cimentata in una simpatica imitazione di Oriana, ma a reagire male è Antonella. Cosa è successo ...