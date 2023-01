GF Vip | la situazione sta sfuggendo di mano | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Non so quante volte ho già scritto che amo il GF. Lo seguo dalla prima edizione e mi è sempre piaciuto. Col passare degli anni però il format è molto cambiato, più che un reality ormai è una fiction. Hanno tutti un copione e gli autori fanno il bello e il cattivo tempo. Ma con l’avvento dei social è diventato tutto esagerato. Ci si dimentica che in fondo è un gioco. Ci si dimentica che quelle dentro la Casa sono persone e non bambole alle quali fare cose a nostro piacimento. Una settimana un concorrente è amato e quella dopo, perché magari non si è comportato come vorremmo, viene affossato. Si usano termini esagerati come aggressione, bullismo, violenza, tutto per dare contro a chi non piace. Non è più fare il tifo per il preferito ma demolire gli altri. Non c’è più la leggerezza di una volta, e laa molti stadi ...