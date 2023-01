Gf Vip 7 | un concorrente recentemente eliminato esprime la sua preferenza nell’attuale televoto | “Non vorrei uscisse nessuno dei tre | ma…”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Uno dei concorrenti più discussi di questa settima edizione del Gf Vip è stato senza dubbio l’ex tentatore di Temptation Island Luciano Punzo. Nonostante la sua permanenza nella Casa del reality show sia durata solo poche settimane, il modello è stato nel mirino delle critiche. Il motivo? In tanti hanno pensato che si sia presentato al Gf Vip come single per strategia. Diverse persone infatti hanno segnalato di averlo visto in compagnia di Manuela Carriero poco prima del suo ingresso nel programma. Contattato dai colleghi di SuperGuidaTv.it, Luciano Punzo ha voluto chiarire alcune cose circa la fine della relazione con la Carriero. Di recente infatti aveva dichiarato di averla lasciata per amore, perché non voleva che si annullasse completamente per lui: Non è strano, è che io penso prima agli altri e poi a me stesso. Io sono sicuro che lei avrebbe fatto qualsiasi cosa per me, e non ...