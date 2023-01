Gerusalemme | attentato in una sinagoga | morti e feriti

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nel Giorno della Memoria della Shoah, aalmeno 7 persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta nel quartiere di Neve Yaakov, vicino a una. Le vittime sono state assassinate mentre uscivano da una funzione religiosa L’attacco, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha provocato anche diversi, almeno 10, alcuni dei quali in modo grave. A sparare sarebbe stato un unicore, che le forze di sicurezza avrebbero ucciso. L’auto usata dall’re che aha ucciso almeno 7 persone in unanel quartiere di Neve Yaakov. Foto Twitter @nexta tv, la dinamica dei fatti L’autore dell’sarebbe un palestinese della parte est della città. Lo ha detto il capo della polizia di ...