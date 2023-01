Genoa | pista spagnola per Czyborra

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Potrebbe proseguire in Spagna l'avventura agonistica di Lennart. L'esterno tedesco del, virtualmente fuori dai piani ta...

... mollando quasi definitivamente laShomurodov , ormai vicino allo Spezia . Il rientro di ... Un avversario non banale per il ragazzo cresciuto nelle giovanili del, che alla Dacia Arena ha ...Ilnon molla laFrabotta tuttavia sembra difficile la sua partenza. Sarà ceduto anche Traorè . Nainggolan alla corte di De Rossi E le altre Diversi i movimenti effettuati in questi ...

Genoa, Dragus in arrivo per l’attacco. Pista Frabotta sulla sinistra Il Secolo XIX

ESCLUSIVA SI Hellas Verona, non decolla la pista Yeboah dal Genoa Sportitalia

Napoli, con McKennie al Leeds si riapre la pista Ounahi numero-diez.com

Genoa, due piste alternative per Galdames | Mercato Calciomercato.com

Henry-Genoa, sarebbe stato difficile e improbabile. E ora che si è infortunato… La Voce Rossoblu

Il Genoa guidato da Alberto Gilardino punta ad altri due profili dal calciomercato: non solo Gianluca Frabotta per la fascia sinistra ...La dirigenza rossoblù è impegnata almeno nella ricerca di un attaccante che possa integrarsi con Coda e Puscas e di un esterno sinistro che possa dare il ...