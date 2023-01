Gazzetta – Nainggolan alla Spal | l’annuncio del presidente Tacopina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) 2023-01-27 19:49:23 L’autorevole GdS: Il belga è atteso lunedì per le visite mediche a Ferrara: contratto di 5 mesi e rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Ritroverà l’ex compagno De Rossi che adesso sarà il suo allenatore Radjaè un nuovo giocatore della. La conferma è arrivata daldel club di Ferrara, Joe, che a Itasportpress ha spiegato: “Ho lavorato sodo per prenderlo – ha ammesso – e sono molto entusiasta. Ricordo Radja dai tempi in cui ero vicedella Roma e molto vicino a De Rossi. Per meè ancora un giocatore di livello mondiale e ci aiuterà ad alzare il tasso qualitativo e a farci raggiungere i nostri obiettivi stagionali”. Lunedì il belga si recherà a Ferrara per svolgere le visite mediche di rito e ...