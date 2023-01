Gazzetta – Inter | sarà piazza pulita Correa | la difesa in bilico e Lukaku | tanti vicini all’addio

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) 2023-01-27 01:09:15Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: I nerazzurri pronti a una rivoluzione nella rosa: Dumfries alla porta, il belga deve fare di più e si aspetta subito l’offerta del Psg per Skriniar Filippo Conticello 27 gennaio– Milano C’è tutta un’da… rifare. Da ricostruire, un po’ per necessità e un po’ per scelta. Il movimento è già partito, indipendentemente da come finirà questa stagione in cui la qualificazione Champions è un obiettivo minimo e non negoziabile. Viste le tasche quasi vuote, l’operazione per i dirigenti è complessa, anche perché non mancano i casi da maneggiare con cura… I CASI Gagliardini, è finita. Dumfries alla porta: la testa è in Premier L’unità di soccorso ...