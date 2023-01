Gattuso per la prima volta nel mirino del Valencia e dei suoi tifosi Marca

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’avventura di Gennaroalpotrebbe essere ai titoli di coda. L’eliminazione in Coppa contro l’Athletic Bilbao ha compromesso pesantemente la sua posizione nel club spagnolo.scrive: “I nuovi venti di cambiamento sono durati appena sei mesi a”. “L’azionista di maggioranza Peter Lim aveva deciso di ricostruire il suo ennesimo progetto sulla figura di Gennarosul piano sportivo e sul presidente Layhoon Chan per le questioni istituzionali e il piano si ribalta nuovamente come è accaduto nelle ultime tre stagioni”. All’interno del club, e anche fuori, c’è chi punta il dito contro l’allenatore italiano. “Un anno fa è stata la finale di Coppa a scongiurare una crisi come quella che sta attraversando ildi raggiungere la ...

Commentaprimo Saul è alla porta in casa Atletico Madrid. I Colchoneros , riferisce Relevo , sono in trattativa col Valencia di, attualmente attardato in classifica in Liga: il centrocampista ...

Devo parlare coi calciatori per capire cosa sta succedendo. Non cerco scuse, è questione di mentalità. Abbiamo toccato il fondo, la squadra ha paura. Così è difficile". Gattuso si è concentrato anche ...