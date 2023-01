Gattuso in crisi con il Valencia | “Abbiamo toccato il fondo | chiedo scusa ai tifosi”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Se il Napoli di Spalletti sta volando, c’è una vecchia, ma neanche troppo, conoscenza degli azzurri che fatica ad imporsi. Si tratta di Rinocon il suo. Il tecnico calabrese quest’anno è sbarcato nella Liga ed è subito diventato un idolo deispagnoli, ma i risultati stanno faticando ad arrivare. Ilè infatti a soli tre punti dalla zona retrocessione in campionato e ieri sera è stato eliminato in malo modo dall’Athletic Bilbao in Copa del Rey per 1-3. Al termine del match, l’allenatore ha voluto metterci la faccia davanti ai propri: “alle 45.000 persone che erano al Mestalla perché la percezione della squadra era pessima.giocato con la paura. Quando una squadra gioca così, devo ...

