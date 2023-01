Furto di energia elettrica | quattro persone denunciate a Solofra

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Compagnia dihanno denunciatodel posto, ritenute responsabili didi. All’esito di specifiche verifiche, eseguite unitamente a personale della società erogatrice del servizio, presso le attività commerciali e le abitazioni private dei predetti è stato accertato che erano stati effettuati degli allacci abusivi, bypassando il contatore o manomettendo lo stesso, per un danno stimato di circa 25 mila euro. In considerazione delle evidenze emerse, ipresunti responsabili sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “aggravato”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.