(Di venerdì 27 gennaio 2023) La nuova proposta di legge prevede dai 3 mesi ai 3 anni diper chi incontra lavoratori o lavoratrici del sesso, ha rapporti in auto, senza appannare o coprire i vetri, e per il nudismo

In un primo momentod'aveva presentato un emendamento al decreto Milleproroghe che voleva eliminare la data del 31 dicembre 2023 come limite per la validità delle concessioni balneari,...Cellai: 'Presente alla cerimonia di stamani al binario 16. Ricordo un nostro dovere e non un esercizio di ...

Fratelli d'Italia vuole il carcere per i reati di buon costume WIRED Italia

FdI vuole il carcere per i clienti delle prostitute e per chi si apparta in auto: "Torni il reato contro il b… la Repubblica

La mossa di Meloni alla vigilia della Giornata della memoria: il prefetto Pecoraro (già candidato Fdi) nuovo ... Open

La coalizione di centrodestra si attesterebbe al 50,7 per cento, quella di centrosinistra al 34,4, Terzo polo al 13,1 ...La proposta di legge del vice-ministro Cirielli vuole una stretta sugli atti osceni in luogo pubblico e il nudismo. Fratelli d’Italia vuole il carcere per i clienti delle prostitute (ma solo se si app ...