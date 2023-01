Francia | crescono le accuse contro Le Graet | “Sospesa per la denuncia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 gennaio 2023)leNoel Le, presidente della Federcalcio francese sospeso fino alla pubblicazione dell’audit commissionato dal ministero dello Sport. A parlare è Florence Hardouin, la d.g.in via precauzionale, che tramite un comunicato inviato a Le Monde ha confidato tutti gli atti di molestie sessuali e morali subite. “Il licenziamento della signora Hardouin arriva quarantotto ore dopo che lei ha confidato a diverse persone gli atti di molestie sessuali e morali che ha subito dal signor Le Graët – ha dichiarato la portavoce Dominique Rouch -. Non ha mai rivelato ciò che ha sofferto per diversi anni per proteggere l’istituzione, la sua famiglia e la sua posizione”. SportFace.