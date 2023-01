Fosca Innocenti 2 | terza puntata su Canale 5 | la trama e le anticipazioni

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ladi2 va in onda stasera in prima serata su5: lae leTornano le indagini di2, lava in onda stasera in prima serata su5. La serie ha come protagonista Vanessa Incontrada nei panni del vicequestore di Arezzo che lavora in una questura composta quasi esclusivamente da donne esperte in indagini, analisi e gialli. Ecco ladellae un riassunto delle precedenti.della seconda stagione Proseguono le indagini del vicequestore di Arezzo,, alle prese con ...