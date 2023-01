Fosca Innocenti 2 | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Stasera, venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda ladel2, la seconda stagionefiction con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca e diretta da Giulio Manfredonia. In tutto andranno in onda quattro puntate per quattro venerdì sera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Grandi preoccupazioni per: a causa di un malinteso Cosimo si è chiuso nel silenzio, mentre la sua migliore amica Ginevra è stata quasi uccisa da un colpo di arma da fuoco. Chi poteva avere un movente per tentare di ucciderla? Forse suo marito Guido? Oppure Duccio, il figlio avuto da Guido nel suo precedente matrimonio? Il ragazzo, arrivato da poco ad Arezzo, sembra però introvabile… Tra un’indagine e ...