Formazioni ufficiali Bologna-Spezia | le scelte dei due allenatori

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Alle 18:30 andrà in scena il match valido per l’anticipo del venerdì di Serie A. Ecco lediEcco ledi(4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Schouten; Orsolini, Ferguson, Moro, Soriano; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Amey, Lykogiannis, Sosa, Aebischer, Dominguez, Pyyhtia, Barrow, Vignato.(3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Kovalenko, Ampadu, Reca; Gyasi, Agudelo. Allenatore:Luca Gotti. A disposizione: Zovko, Marchetti, Moutinho, Esposito, Verde, Ferrer, Beck, Zurkowski, Sala, Maldini, Cipot, Wisniewski, Strelec. L'articolo proviene ...

Alle 18:30 andrà in scena il match valido per l'anticipo del venerdì di Serie A. Ecco ledi Bologna e Spezia Ecco ledi Bologna - Spezia. BOLOGNA (4 - 1 - 4 - 1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Schouten; Orsolini, Ferguson, Moro, ...Un'ora prima circa saranno disponibili lee potremo scoprire le mosse dei due allenatori. Tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA SENEGAL - MAURITANIA ] SENEGAL: . A ...

Bologna-Spezia: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Bologna-Spezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Bologna-Spezia, le formazioni ufficiali: Moro e Cambiaso dal 1'. Out Verde, c'è Kovalenko TUTTO mercato WEB

Real Madrid-Atletico, le formazioni ufficiali: c'è De Paul, Ancelotti lancia Camavinga TUTTO mercato WEB

Valencia-Athletic Bilbao, formazioni ufficiali: Gattuso conferma Cavani e Castillejo Mediagol.it

Le scelte di Thiago Motta e Gotti per Bologna-Spezia, gara valida per la 20a giornata di Serie A La 20a giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, inizia al Renato Dall'Ara con l'anticipo ...Le formazioni ufficiali di Bologna-Spezia, sfida valida per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Thiago Motta ritrova il suo passato ma tenterà di avere la meglio per conquistare tre punti ...