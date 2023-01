Fonderie Pisano | chiesto uno studio epidemiologico nella Valle dell’Irno

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del ‘Comitato Salute e Vita’ e dell’Associazione medicina Democratica. Il Comitato salute e Vita e l’Associazione Medicina Democratica apprendono dalla stampa che il Sindaco di Salerno avrebbe formalizzato, con una nota indirizzata al direttore generale dell’Asl, una richiesta rispetto allo stato del Registro tumori e con la stessa avrebbeuno. Come cittadini non possiamo che essere felici se, dopo anni di battaglie nelle piazze e nelle aule giudiziarie, il primo cittadino ha deciso di ascoltarci, iniziando a sentire il peso della responsabilità del ruolo di primo responsabile della salute pubblica della comunità che amministra. Certo siamo dovuti ...

tra i quali il presidente dell'associazione Salute e vita, Lorenzo Forte, e l'ex dipendente delle Fonderie Pisano Giovanni Landi. Tra i firmatari anche Anna Risi, madre di Antonella, scomparsa a 19

