Flirt tra Briatore e la d’Urso? Ecco tutta la verità

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sono ormai diverse settimane che circola lo scoop secondo cui potrebbe esserci una relazione tra Flavioe Barbara. Tra le notizie anche una notte nello stesso hotel dove sarebbero stati sorpresi mentre cercavano, invece, di nascondersi. Questoè vero o no? A svelare laci hanno pensato i due diretti interessati. Flavioe BarbaralasulBarbaraha rotto il silenzio sul gossip rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Qui ha detto che il suo cuore è impegnato dai suoi figli e dall’amore della gente che, ogni giorno, le dimostra affetto. Dunque la conduttrice ha negato categoricamente di avere una relazione in corso. Anche Flavio ...

In queste ore Briatore, interrogato dai giornalisti in merito al suo presuntocon la conduttrice, ha smentito con fermezza la questione: 'Una love story in corsome e Barbara d'Urso Per ...Alla notizia delKeita Baldè e Wanda Nara , qualcuno potrebbe pensare che Mauro Icardi sia stato ripagato con la sua stessa moneta. Proprio lui, che aveva 'strappato' la moglie all'amico Maxi Lopez , adesso ...

Flirt tra il Presidente dell'Inter Zhang e Melissa Satta Tuttocampo

Melissa Satta e Zhang flirt in corso Il post social che ha insospettito ... Tag24

Matteo Berrettini e Melissa Satta, flirt in corso Il gossip Novella 2000

Flavio Briatore e Barbara D'Urso stanno insieme Lui: "Ecco la verità" Today.it

Flavio Briatore interviene sul flirt con Barbara d'Urso: ecco la verità Tvpertutti

Ma pare che l'imprenditore non abbia negato il flirt... Dopo un 2022 di indimenticabili rotture, sembra che il 2023 sia iniziato sotto il segno dell’amore. Prima il bacio appassionato tra Matilda De ...Flavio Briatore ha rotto il silenzio in merito ai suoi incontri in hotel con la conduttrice Barbara D'Urso. Flavio Briatore ha rotto il silenzio in merito alle indiscrezioni riguardanti il suo presunt ...