Fiumicino | la Corte di Giustizia tributaria blocca le cartelle esattoriali del Consorzio di bonifica

(Di venerdì 27 gennaio 2023)– Che le somme richieste non fossero dovute lo ha dichiarato anche il Comune con un comunicato stampa ufficiale, dopo aver sentito ildiLitorale Nord (e dopo le proteste dei cittadini e dei consiglieri di opposizione), ma è un fatto che, ad li là dei comunicati, l’iter dell’arrivo dellenon si sia fermato. E per la Legge non basta una dichiarazione a stoppare i debiti che nel frattempo si vengono a creare, né risulta che ci sia stato unilateralmente da parte delil blocco delle richieste. E così, come spesso accade in Italia, ci vuole l’avvocato. E non uno qualsiasi, ma l’avvocato Luciano Francesco Marranghello, già più volte intervenuto in sede di giudizio amministrativo per quanto riguarda l’Imu calcolata sui terreni ...