Firenze condanna Dante | è il 1302

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) DiAlighieri non si hanno consistenti notizie biografiche certe. Rarissimi i riferimenti che il grande autore italiano ci ha fornito circa la sua vita. Sappiamo con certezza che ha potuto godere di una formazione culturale variegata, per poi dedicarsi all’attività politica. Diventa infatti Priore, nonchè uno dei rappresentanti del governo di allora. La faida tra Guelfi e l’esilio diAlighieri L’esilio diin quegli anni la scena politica era animata dagli scontri tra Guelfi Bianchi e Guelfi Neri. Sintetizzando, i Bianchi facevano riferimento ai ricchi, mercanti e finanzieri, mentre i Neri erano vicini al Papa.si schiera apertamente dalla parte dei Guelfi Bianchi, così come apertamente si manifesta il conflitto con Papa Bonifacio VIII, sostenente la fazione dei ...