(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino indiano,, da circa 27in Italia, accusato di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne commessi in danno, oggi una ragazza 19enne. Prendendo le mosse dai fatti riferiti nella denunciagiovane, i carabinieri, diretti dai magistrati del pool specializzato nei reati contro le fasce deboli presente nella ProcuraRepubblica di, hanno raccolto numerosi elementi probatori circa le condotte d’approccio sessuale messe in atto dal genitorevittima, consumate sempre all’interno delle mura ...

... i carabinieri, diretti dai magistrati del pool specializzato nei reati contro le fasce deboli presente nella Procura della Repubblica di, hanno raccolto numerosi elementi probatori circa le ......a piedi o pedala in città e per sollevare l'attenzione sulla pericolosa inciviltà di chi... Questa volta insieme scenderanno in strada gli amici di Milano, Torino, Treviso,e Roma. Per gli ...

Firenze, abusa per anni della figlia minore: arrestato La Repubblica Firenze.it

Firenze, abusa per anni della figlia: arrestato 50enne Adnkronos

Firenze, violenza sessuale: anni di abusi sulla figlia minorenne. Arrestato LA NAZIONE

Firenze, violentata e rapinata in centro: arrestato un 25enne LA NAZIONE

Notte di terrore a Firenze, trascina una ragazza in un cantiere e la violenta: arrestato 25enne gambiano Secolo d'Italia

venendo collocata in una casa protetta per persone vittime d'abuso. L’uomo, incensurato, al termine delle formalità di rito conseguenti all’arresto, è stato associato alla Casa Circondariale di ...Un padre che abusa da anni della figlia minorenne, così un indiano 50enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri a Firenze. L’uomo, da circa 27 anni in Italia, è accusato di violenza sessuale a ...