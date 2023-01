Fiorentina | scatto per Brekalo | chiusura vicina

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Laavrebbe effettuato lodecisivo per Josipsuperando così la folta concorrenza sul giocatore del Wolfsburg Laavrebbe effettuato lodecisivo per Josipsuperando così la folta concorrenza sul giocatore del Wolfsburg. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società viola avrebbe accelerato per chiudere la trattativa. Mancherebbero gli ultimi dettagli da limare per arrivare alla fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...oltre l'ultimo difensore e palla alta in profondità verso lo spigolo dell'area piccola. A ... Cosimo Fiorini della, anche lui classe 2006, ha lasciato l'Italia per lo Zurigo, proprio ......sul fondo 44' 4 minuti di recupero 43' palla in verticale per Curatolo che dopo un bello...e sugli sviluppi dell'azione troppo lungo il cross dal fondo di Amatucci 24' RADDOPPIO DELLA!...

Fiorentina-Brekalo, scatto decisivo: le mosse del club Viola News

Scatto Fiorentina per Brekalo. Domani la firma Siamo il Napoli

Fiorentina, gli acquisti dell’estate stanno scomparendo Corriere dello Sport

ESCLUSIVA SI Pedullà, Cremonese scatto per Benassi Sportitalia

Batistuta e lo scatto social con Totti che accende Roma-Fiorentina ForzaRoma.info

La Fiorentina avrebbe effettuato lo scatto decisivo per Josip Brekalo superando così la folta concorrenza sul giocatore del Wolfsburg La Fiorentina avrebbe effettuato lo scatto decisivo per Josip Brek ...Ecco le sue parole: “C’è molta agitazione attorno al futuro di Brekalo, ci sono Udinese, Napoli e Fiorentina. Può andare via in prestito un giocatore, per far spazio a Brekalo, occasione di calciomerc ...