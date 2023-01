Fiorentina | i dettagli dell’accordo per Brekalo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tutti isull’operazione di calciomercato che sta portando Josipdal Wolfsburg allaSecondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, laha ormai superato definitivamente la concorrenza degli altri club per Josip. Il club viola ha offerto al croato del Wolfsburg un contratto di tre anni e mezzo da poco meno di due milioni a stagione (bonus compresi) con possibile opzione., dopo il prestito al Torino dello scorso anno, era stato cercato anche dal Monza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tutti isull'operazione di calciomercato che sta portando Josip Brekalo dal Wolfsburg allaSecondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, laha ormai superato definitivamente la concorrenza degli altri club per Josip Brekalo.

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BREKALO A UN PASSO: CIFRE E DETTAGLI DELL'AFFARE Come già anticipato, la Fiorentina è ai dettagli per Josip Brekalo. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola, il… Josip Brekalo è di nuovo nel mirino della Fiorentina e stavolta il suo approdo in viola è più reale che mai. Dopo aver allentato la presa nei giorni scorsi, il club viola ha ripreso i contatti con ...