Fiorentina | Brekalo | «Questa la mia prima scelta In due settimane già pronto»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Josipa cominciare la sua avventura con la: le dichiarazioni dell’esterno offensivo croato Josipad iniziare la propria avventura con la. Le dichiarazioni del croato al suo arrivo a Firenze.– «Per me laè stata sempre la, laopzione. Avevo altre possibilità in Italia e Spagna, ma ho voluto solamente i viola». OBIETTIVI – «Voglio fare meglio rispetto agli anni passati, ho sempre voglia di migliorare. Quando non giochi tanto non puoi essere al cento per cento, ma tra duesarò giàper dare una mano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo l'atterraggio a Firenze nella serata di oggi, Josipha rilasciato le sue prime parole da giocatore della. Guarda il ...Manca ancora l'ufficialità, ma Josippuò considerarsi un nuovo giocatore della. Il croato ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni ad alcuni media., ECCO: 'I VIOLA MIA PRIMA SCELTA, SONO CONTENTO' Queste le sue parole: "Sono molto contento di arrivare qua, Firenze è la più bella città d'Italia. Per me è uno step in più, avevo ...

Brekalo, più Fiorentina che Napoli! Di Marzio: "Ecco cosa chiede il Wolfsburg per chiudere subito" CalcioNapoli24

Fiorentina, Brekalo è arrivato in città FOTO. I dettagli dell'accordo e le prime parole: 'É sempre stata la prima scelta' Calciomercato.com

La Fiorentina accoglie Brekalo: già a Firenze, domani visite mediche La Gazzetta dello Sport

VN – Fatta per Brekalo in viola: Wolfsburg lo libera a 0, ma c’è la rivendita Viola News

Fiorentina, arriva Brekalo: "Avevo altre opzioni, ma Firenze è sempre stata la prima scelta" Tutto Napoli

Josip Brekalo è pronto ad iniziare la propria avventura con la Fiorentina. Le dichiarazioni del croato al suo arrivo a Firenze. FIORENTINA – «Per me la Fiorentina è stata sempre la prima scelta, la ...Appena arrivato a Firenze, Josip Brekalo aspettare di effettuare le visite mediche prima di essere ufficializzato come nuovo giocatore della Fiorentina. Intanto a Firenzeviola.it ha raccontato come si ...