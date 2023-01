Finale Djokovic-Tsitsipas in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Novake Stefanossaranno i protagonisti dell’attodel tabellone maschile degli, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Non ci si poteva augurare un atto conclusivo migliore, tra colui che vince ininterrottamente da 27 partite in questo torneo e l’unico che in questo inizio di stagione è riuscito ad ottenere risultati simili, rimanendo imbattuto fin qui. Questo non ci regalerà automaticamente una partita equilibrata, e l’impressione è che molto dipenderà dal serbo. Fin qui ha dominato e in maniera anche piuttosto pesante, chiunque si sia ritrovato di fronte e i precedenti contro il greco dicono 10-2 in suo favore, conche non vince dal 2019 e ha perso gli ultimi nove scontri diretti. I due si sono ...

Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas si affronteranno nella finale degli Australian Open maschili, primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento del Melbourne Park.