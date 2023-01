Fifa 23 Obiettivo Otamendi Menzioni d’onore

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Scopriamo insieme come completare l’che permette di ottenere la card MenzioneTOTY del calciatore argentinoNumero di sfide da completare:4 Scadenza: 2 febbraio Premio finale: 1xTOTYNon scambiab Lezione di portogheseSegna 7 gol in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals) schierando almeno 3 giocatori della Liga Portugal tra i titolari.1x GIOCATORE RARO 75+ Non scambiab.1x 300 XP Marcatore abileSegna 5 gol con dei giocatori argentini in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals).1x PACK ORO PREMIUM Non scambiab.1x 300 XP Non solo difesaFornisci ...