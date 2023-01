FIAT 500 ibrida | la riscossa delle utilitarie anche presso le Concessionarie di Auto usate

Sono le 2,30 di notte sono tutti a bordo dellain via Nomentana quando, forse per la troppa velocità, chi è alla guida, ancora non è chiaro, perde il controllo della macchina. L'incidente ...In questo caso il turista californiano ha deciso di transitare sul Ponte Vecchio con laPanda ... il vandalo americano se l'è cavata con solieuro per aver guidato in area pedonale e perché ...

Inseguimento da film a Palermo, presi tre ladri: avevano rubato una Fiat 500 Giornale di Sicilia

La Fiat 500 Type R: sotto c'è una sorpresa Automoto.it

Roma, si ribaltano con una Fiat 500: morti 5 ragazzi tra 17 e 22 anni La Nuova Sardegna

Tragedia alle porte di Roma, si ribaltano a bordo di una Fiat 500: morti 5 ragazzi Tiscali Notizie

Roma, incidente in via Nomentana: auto si ribalta, morti cinque ragazzi tra i 17 e i 22 anni. Un ferito in cod ilmattino.it

Incidente a Roma in via Nomentana. Sono cinque le vittime, tre ragazzi e due ragazze dai 17 ai 22 anni, dello schianto avvenuto questa notte alle porte della Capitale. I giovani, un sesto ...Una serata passata tutti insieme per festeggiare Flavia che ieri aveva compiuto 17 anni. Risate, qualche bicchiere, poi il ritorno verso casa, in sei, sulla macchina prestata ...