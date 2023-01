Ferrari | Vasseur | “Vogliamo vincere entrambi i titoli | non c’è una prima guida tra Leclerc e Sainz”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Frederic, nuovo team principal della, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in vista della sua nuova avventura con il team di Maranello: “Il nostro obiettivo deve essere. Inutile nascondersi,il Mondiale in F1 è comeWimbledon nel tennis. È ancora presto per giudicare le potenzialità, ma l’affidabilità pare sotto controllo. In F1 bisogna lavorare parallelamente e pensare sia alla gara successiva ma anche ai prossimi anni. Dobbiamo essere competitivi fin da subito e remare tutti nella stessa direzione“. Il francese ha poi proseguito: “? Pensiamo solamente a. Al numero 1 c’è solo la. Siamo pronti a favorire Charles o ...

...che quest'anno correrà in Formula 2 come pilota delDriver Academy, Charles ha iniziato il test alle 10 completando al mattino 56 giri. Ai box anche il nuovo team principal Frederice ...In una chiacchierata concessa a Carlo Vanzini, Fredericha raccontato per la prima volta le proprie sensazioni in merito al nuovo ruolo di Team Principal all'interno della Scuderia, evidenziando come la Rossa sia la sfida più grande che ...

Il nuovo team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha svelato com’è andato il primo incontro con John Elkann e qual è stata la richiesta ...L'inizio della stagione di Formula 1 si avvicina e la Ferrari si prepara a cominciare il primo campionato sotto la guida del nuovo team principal Frederic Vasseur, subentrato a Mattia Binotto. "Bisogn ...