Ferie illimitate | arriva la novità che fa felici gli italiani | ecco come funzionano

(Di venerdì 27 gennaio 2023). Impossibile? Assolutamente no e sembra che si tratti di un fenomeno che prenderà sempre più piede all’interno delle aziende. Ma di cosa si tratta esattamente? Il lavoro, e quel pensiero ricorrente che spazia, esattamente e più che mai, mentre si lavora. E’ un naturale compagno di viaggio, poiché non vi è lavoro se ad esso non si accompagna il pensiero delle. Non soltanto leestive, solitamente un po’ più lunghe delle altre, ma anche il prossimo fine settimana, il break più vicino.8I Love Trading)A cosa pensiamo allora se sentiamo parlare diin che senso? Risponderebbero, giustamente, molti lavoratori, dal ...

Un po' come fatto da Microsoft , colosso tecnologico fondato da Bill Gates che ha deciso di concedere, per il momento solo ai propri dipendenti statunitensi,senza l'obbligo di ...... dichiarano di subire lo stress lavorativo, è minore (40%) rispetto a quella di chi non ne usufruisce (51%) o beneficia di altri benefit quali sono, per esempio, turni,e settimana ...

"Ferie illimitate", come funzionano e quali aziende le offrono (anche in Italia) Sky Tg24

"Ferie illimitate", cosa sono e quali aziende le offrono in Italia Today.it

Ferie illimitate, la proposta di Microsoft: cosa sono e come funzionano La Stampa

Microsoft, come funzionano le "ferie illimitate" ai dipendenti WIRED Italia

Ferie illimitate, nasce un nuovo modello: le aziende che l’hanno già adottato QuiFinanza

La parola d’ordine è smart working e adesso arrivano anche altre concessioni da parte delle aziende: Microsoft ha stabilito il regime di ferie e permessi illimitati per i propri dipendenti negli USA.Si allunga sempre di più la lista di aziende che stanno adottando una nuova politica di lavoro flessibile. L'ultima in ordine cronologico è stata Microsoft. Ecco come funziona.