(Di venerdì 27 gennaio 2023) Continua la querelle trae il. Dopo averne vinta una nei giorni scorsi, stavolta è il rapper are la battaglia giudiziarial’associazione dei consumatori. Il tribunale di Roma ha infatti rigettato la denuncia presentata dache accusava diilper aver pubblicato un banner sul proprio sito internet relativo a una raccolta fondi per attività legali in tema Covid. Ad annunciarlo è stata la stessa associazione che, con una nota pubblicata sul proprio sito, ha sottolineato come il giudice Gabriele Tomei abbia riconosciuto la piena legittimità dell’iniziativa del. «Il banner incriminato solo da un lettore disattento poteva apparire ambiguo e fuorviante. Invero dlettura del sito e ...

Non una settimana positiva per. Dopo le polemiche per la battuta su Emanuela Orlandi (con successive scuse), il rapperl'ultimo round legale contro il Codacons . Il tribunale di Roma ha rigettato la denuncia presentata ...La denuncia die la risposta del Codacons Il 27 marzo scorso il rapper si era scagliato contro l'associazione, che sulla sua home page stava pubblicizzando, a caratteri cubitali, una raccolta ...

Fedez perde battaglia col Codacons in tribunale Adnkronos

Fedez perde contro il Codacons: Non fu una truffa, la Rai lo escluda da Sanremo Fanpage.it

Fedez perde la causa contro il Codacons: «Non ci fu truffa, chiederemo alla Rai di escluderlo da Sanremo» Open

Covid, Fedez perde la battaglia con il Codacons: “Non ci fu truffa”. L’associazione: “Lo denunceremo per calu… La Stampa

Fedez perde battaglia contro il Codacons. L'associazione: "Non ci fu truffa, chiederemo alla Rai di escluderl… Repubblica Roma

Non una settimana positiva per Fedez. Dopo le polemiche per la battuta su Emanuela Orlandi (con successive scuse), il rapper perde l'ultimo round legale contro il Codacons. Il ...Il Tribunale di Roma ha infatti rigettato la denuncia presentata dal rapper che accusava di truffa l’associazione dei consumatori per aver pubblicato un banner sul proprio sito internet relativo ad ...