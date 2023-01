Fedez perde battaglia col Codacons in tribunale

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – Si aggiunge un nuovo round nella querelle trae il. Stavolta è il rapper are la suagiudiziaria contro l’associazione: ildi Roma ha infatti rigettato la denuncia presentata da, che accusava di truffa l’associazione dei consumatori per aver pubblicato un banner sul proprio sito internet relativo ad una raccolta fondi per attività legali in tema Covid. Nel bocciare il ricorso del rapper, il giudice Gabriele Tomei riconosce inoltre la piena legittimità dell’iniziativa, sostenendo nell’ordinanza di archiviazione che “il banner incriminato solo ad un lettore disattento poteva apparire ambiguo e fuorviante”. “Invero -si legge nella sentenza del- dalla lettura del sito e degli ...