Federico Chiesa Back on Track | il documentario Juventus

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Prime Video ha annunciato il debutto in esclusiva il 3 febbraio delon. Un racconto dedicato al calciatore dellamentre affronta i mesi di ripresa a seguito del grave infortunio al ginocchio sinistro subito lo scorso anno. 9 gennaio 2022, Stadio Olimpico di Roma. Alla mezz’ora del primo temposi accascia a terra, urlando di dolore: si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. È l’inizio di un calvario lungo dieci mesi, durante il qualedovrà riscoprirsi, come atleta e come uomo. Al suo fianco ci saranno la famiglia, i compagni, lo staff dellae un nuovo prezioso amore. Nel, infatti, è presente ...

... All In " 20 febbraio Sento ancora la vertigine " 20 febbraio The Consultant Stagione 1 " 24 febbraio Island " 27 febbraio I nuovi film in arrivo su Prime Video a febbraio 2023" Back ...Uscirà il 3 febbraio su Amazon Prime Video il documentario ', Back on Track '. Produzione originale di Juventus Creator Lab, racconterà l'ultimo anno del talento azzurro, caratterizzato da un lungo infortunio al ginocchio. Nel documentario si ...

Calciomercato Juventus, addio Chiesa: richiesta accettata JuveLive

La richiesta è stata accettata: si prendono Chiesa dalla Juventus CalcioMercato.it

La Juve non vuole cedere Chiesa, ma sono tanti i club interessati Tutto Juve

Juventus, arrivata la mazzata definitiva: Chiesa via | Destinazione eccellente Tennis Press

Prime Video ha annunciato il debutto in esclusiva il 3 febbraio del documentario Federico Chiesa - Back on Track, un racconto dedicato al calciatore della Juventus mentre affronta i mesi ...Uscirà il 3 febbraio su Amazon Prime Video il documentario "Federico Chiesa, Back on Track". Produzione originale di Juventus Creator Lab, racconterà l'ultimo anno del talento azzurro.