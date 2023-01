Famiglie al ' Centro' | nasce il polo di supporto - Cronaca - lanazione it

... l'Associazione Librai Italiani, e ilper il Libro e la Lettura) vede da decenni l'editoria ... Proiezioni per il 2023: dove va la spesa delleitaliane di Angelo Tantazzi (Presidente di ...Lo spazio inaugurato all'ex convento di Sant'Anna è destinato al benessere di genitori e figli. In campo sanitari e assistenti ...

Distretto Sud Est, supporto ai neo genitori: il "Centro per le Famiglie ... ParmaDaily.it

Famiglie al "Centro", nasce il polo di supporto LA NAZIONE

Un servizio innovativo per le famiglie Rovigo.News

Riapre il centro psichiatrico Armonia: spiraglio di luce per le famiglie ReggioToday

Siria, più di 23mila bambine e bambini assistiti in quattro centri ... Intersos

Avrà 76 posti e sorgerà in via Gobetti al quartiere Navile . Servirà le zone Bolognina e Lame Un nuovo nido con 76 posti nascerà all’interno dell’area parco Grosso, in via Gobetti al quartiere Navile, ...E' una casetta di legno ma l'utilizzo che ne andrebbe fatto è decisamente un altro. Perché quella struttura colorata sulla quale amano arrampicarsi e giocare decine e decine ...