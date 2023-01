“Fame e fuoco sacro” Goggia svela i segreti del successo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Vince e convince. Sugli sci Sofia, una delle atlete più amata, mette tutti d'accordo. "Ciò che mi stimola ad andare avanti è proprio l'essenza di questa vita: la, le scelte totalizzanti, la dedizione e la devozione verso gli obiettivi", continua in radiovisione su RTL 102.5 nel corso dell'intervista con Massimo Caputi. In una delle sue ultime interviste Sofia, ricordando l'infortunio di St. Moritz, ha descritto la sua vita come un film. “Mi riferivo alle 24 ore folli che ho vissuto a St, Moritz dove ho fatto il podio rompendomi la mano, sono scesa a Milano per l'operazione e il giorno dopo mi sono presentata e ho vinto” racconta la campionessa, “Ripensando a quella giornata ho fatto qualcosa di incredibile agli occhi degli altri ma per me è stata una difficoltà che ho affrontato con facilità, probabilmente ero ...