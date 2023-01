Fabrizio Romano | Bournemouth è fiducioso di concludere l’accordo con Nico Jackson questa settimana | i colloqui sono ver …

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ildicon, imolto avanzati eha accettato le condizioni del contratto #trasferimenti Trattativa considerata prossima alla conclusione, come prima convocata da @marcosbenito9. pic.twitter.com/aNklZwI4sz —(@) 24 gennaio 2023 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Secondo quanto riportato da, i colloqui proseguono spediti dopo l'ok del giocatore al trasferimenti. Contatti ...... dice il professorFornari, direttore del dipartimento di Scienze giuridiche e sociali ...32 docenti di tutti i settori dell'area giuridica ad eccezione di Storia del diritto e diritto) ...

Fabrizio Romano, nuovo imperatore del calciomercato Undici

Romano sulla situazione Skriniar-Inter: "Un disastro" numero-diez.com

Manchester City, Perrone è a un passo: gli ultimi dettagli numero-diez.com

Borussia Dortmund, Terzic può sorridere: Moukoko verso la permanenza Footballnews24.it

Romano: «Dumfries, indizi fanno prova. Skriniar disastro comunicativo» Inter-News.it

Secondo Fabrizio Romano, i colloqui procedono bene e le parti stanno discutendo i dettagli chiave dell'accordo. La trattativa non è ancora conclusa, ma sicuramente ben indirizzata. Si attendono ...Come riportato da Fabrizio Romano nel proprio profilo Twitter, il classe 2004 dovrebbe rimanere a Londra al posto di essere spedito nuovamente in prestito. Considerando l’età, Slonina è uno degli ...