F1 | Frédéric Vasseur | “L’obiettivo della Ferrari è vincere il Mondiale | è l’unica cosa che mi renderà felice”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Decisione e ambizione: sono questi i sentimenti che si percepiscono nell’intervista di Carlo Vanzini (Sky Sport) a, nuovo Team Principal. Un nuovo corso a Maranello, con l’avvento dell’ingegnere francese e l’addio di Mattia Binotto. Tanti punti interrogativi sulla gestione del Reparto Corse, dal momento che Binotto assorbiva con la sua figura diversi incarichi, ivi compreso quello di direttore tecnico. Indubbiamente, nelle parole disi comprendono le grandi motivazioni e la voglia di riportare l’iride sotto l’insegna del Cavallino Rampante. “Di sicuro, quando lavori nel mio ruolo, a un certo punto vuoicon la. Credo che sia la sfida più grande, per uno nella mia posizione. Facendo un paragone con il tennis, è come ...

So bene che questa è la chiesa del motorsport - ha dichiarato, citato da La Gazzetta dello Sport - l'ho pensato anche quando ho firmato. Lavorare con il Cavallino non è il mio traguardo. Il ...Sono poche le ore chetrascorre in albergo, sistemazione momentanea in attesa dell'arrivo della moglie e dei suoi quattro figli. Nelle sue prime giornate in rosso, il nuovo Team Principal ...

