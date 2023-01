(Di venerdì 27 gennaio 2023) L'ha scelto il suo: è, che in giornata verrà ufficialmente annunciato come successore di Frank Lampard, con la missione di salvare i Toffees ultimi in classifica con ...

L'ha scelto il suo nuovo tecnico: èDyche, che in giornata verrà ufficialmente annunciato come successore di Frank Lampard, con la missione di salvare i Toffees ultimi in classifica con 15 ...Continua la trattativa tra Marcelo Bielsa e l ', per valutare la possibilità di sedere sulla panchina dei Toffees . Secondo quanto riferito ... figlio del tecnico del Real Madrid eDyche .

Everton, Sean Dyche è il nuovo tecnico. Vinta la concorrenza di Bielsa e Ancelotti jr La Gazzetta dello Sport

Everton, scelto Sean Dyche come nuovo allenatore: presto l’annuncio Calcio in Pillole

Everton, Sean Dyche è il favorito per la panchina Alfredo Pedullà

Groningen-Cambuur, partita interrotta per tafferugli – Calcio News 24

Everton, Anthony Gordon torna all'ovile: dopo 3 giorni è al centro sportivo per l'allenamento TUTTO mercato WEB

L'allenatore ex Burnley succede a Frank Lampard con la missione di lavare i Toffees, ultimi in classifica con 15 punti in 20 partite ...Rumors dall'Inghilterra. L'Everton, alla ricerca del sostituto di Lampard, pensa al vice di Re Carlo: sullo sfondo anche Bielsa e Dyche ...