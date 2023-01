(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’ha trovato l’accordo con Seancome nuovo allenatore. Tutti i dettagli sul futuro del club inglese Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ha scelto il suo nuovo allenatorel’esonero di Frank. Il club di Liverpool,aver sondato anche Marcelo Bielsa, avrebbe infatti deciso di affidarsi a Sean. L’ex allenatore di Watford e Burnley avrà quindi il compito di evitare la retrocessione in Championship. Un compito non facile visto che l’si trova al penultimo posto in classifica con 15 punti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'ha trovato l'accordo con Sean Dyche come nuovo allenatore. Tutti i dettagli sul futuro del club inglese Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'ha scelto il suo nuovo allenatore dopo l'esonero di Frank Lampard. Il club di Liverpool, dopo aver sondato anche Marcelo Bielsa, avrebbe infatti deciso di affidarsi a Sean Dyche. L'ex ...Non solo le squadre inglesi di Premier League, anche la Fiorentina si èavanti per l'attaccante colombiano dell'Atalanta Duvan Zapata . Il club viola vorrebbe il ...come già comunicato all'...

Everton, fatta per il dopo Lampard: arriva Dyche Calcio News 24

Everton, Sean Dyche è il nuovo tecnico. Vinta la concorrenza di Bielsa e Ancelotti jr La Gazzetta dello Sport

Davide Ancelotti verso l'Everton: il figlio di Carlo è in lizza per la ... Goal Italia

Arnautovic, la Premier ci riprova con l’Everton il Resto del Carlino

Bologna, Tiago Motta su Arnautovic: "Everton Chiedi a lui" numero-diez.com

A far chiarezza a Il Resto del Carlino è l'agente di Arnautovic, calciatore del Bologna: "Nessun interesse dell'Everton" ...Marcelo Bielsa non sarà l’allenatore dell’Everton dopo l’esonero di Lampard per via della sua stravagante richieste al club inglese ...