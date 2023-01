Eventi a Napoli nel weekend dal 27 al 29 gennaio | tutti gli appuntamenti

(Di venerdì 27 gennaio 2023)glidi venerdì 27, sabato 28 e domenica 29: tra i principalispiccano varie mostre. Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29sarà pieno di. Ecco quali sono i principalida non perdere. Da non dimenticare l’appuntamento con le sagre in Campania. “David Bowie.

... un'iniziativa speciale nelle città di Roma, Milano,e Genova trasforma la tradizionale ... Gadi Luzzatto Voghera , Direttore della Fondazione CDEC e Marco Vigevani, Presidente comitato...... Milano,e Genova : l'osservazione del tradizionale minuto di silenzio in ricordo delle ... Nel ricco programma digratuiti organizzati a Roma, dal titolo "Memoria genera Futuro", il 27 ...

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 27 al 29 gennaio NapoliToday

Giornata della Memoria a Napoli: il programma di eventi tra musei, teatri e biblioteche Napolike.it

Eventi e attività per bambini a Napoli nel weekend dal 27 al 29 gennaio 2023 Napolike.it

Visita guidata alla mostra 'Artemisia Gentileschi a Napoli' NapoliToday

I migliori eventi gratuiti a Napoli nel weekend dal 27 al 29 gennaio 2023 Napolike.it

In un intervista si parla di quando la Feltrinelli riaprirà e di come saranno i lavori: ecco tutte le indiscrezioni.Mostre, programmi televisivi, presentazioni di libri, concerti, spettacoli e proiezioni cinematografiche: sono numerosi gli eventi organizzati in tutta ... per un'iniziativa speciale a Roma, Milano, ...