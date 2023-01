(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) - 26 gennaio. Le incognite legate al Covid sembrano già un lontano ricordo e non condizionano più le scelte di vacanza degli italiani: la conferma arriva dai dati rilevati da AllTours in collaborazione con Making Science, società internazionale specializzata nell'accelerazione digitale che da oltre 13 anni cura la strategia di digital marketing del tour operator romano. Se all'inizio del 2021 e del 2022 leanticipate erano ancora frenate dall'incertezza, ora le richieste di preventivo registrate da AllTours segnano unrispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Buono anche il trend delle richieste di preventivo con un +38%, un indicatore significativo se si considera che il tour operator, tra le realtà leader del settore “Mare Italia”, gestisce in media, per la stagione estiva, quasi 15 mila ...

Unica eccezione l'amata zia Luciana, che lei è sempre venuta a trovare ina Fermo, la stessa città che le ha tolto la madre, le ha restituito un grande amore, il marito Sandro, una bella ...Piovuto in Italia nell'scorsa dalla Dinamo Batumi , Kvaratskhelia ha già firmato nove gol in ... Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le notizie 27 gennaio

10 colori moda primavera estate 2023 che sono di tendenza ora Vogue Italia

Vestiti da sposa Haute Couture 2023, tutti i look | Foto iO Donna Io Donna

Estate 2023, +43% di prenotazioni per le spiagge italiane Adnkronos

«Se il Garda non si alza entro la metà di aprile, l’estate 2023 sarà ancora più complicata» Corriere

Previsioni meteo 2023: il barometro delle cipolle di Urbania il Resto del Carlino

Il Napoli vola in classifica e parallelamente continua a programmare il futuro. Se ne riparlerà probabilmente in estate per Azzedine Ounahi ...La Mercedes ha come obiettivo quello di migliorare le prestazioni del 2022. La W13, nata malissimo, è riuscita dopo l'estate a rimettersi sulla retta via, pensando ovviamente a quale sarà la vettura c ...